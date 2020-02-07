شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم صن داونز قبل مواجهة الأهلي فى ربع نهائي أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، التي أقيمت بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، عن مواجهة الأهلى لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هى الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، حيث تأهل لأول مرة فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا 8 أندية فى ربع النهائى توجت جميعها من قبل باللقب، وعلى رأسها الأهلى المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبى الكونغولى 5 ألقاب والترجى التونسى 4 ألقاب والرجاء المغربى 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع، مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء، وسيكون الأهلى فى طريق مازيمبى أو صن داونز أو الترجى، والزمالك مع النجم الساحلى أو صن داونز أو الترجى، وتتجنب أندية ربع النهائى مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقان من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا فى نفس التصنيف، وتواجد الترجى والنجم فى التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك فى التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا، وسيلتقى الفائز من مباراة الأهلى وصن داونز مع الفائز من مواجهة النجم الساحلى والوداد فى الدور قبل النهائى من البطولة، وجاء مشوار صن داونز فى البطولة حتى الأن كالتالى:

ووقع صن داونز فى المجموعة الثالثة فى دور المجموعات من البطولة مع الوداد المغربى واتحاد العاصمة الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وتصدر صن داونز المجموعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة، يعتبر جاستون سيرينو هداف الفريق وسجل 4 أهداف فى دور المجموعات.

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وبدأ صن داونز مشواره فى البطولة فى مباريات الذهاب بمواجهة بترو أتلتيكو وفاز عليه بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع الوداد المغربى بدون أهداف وفاز بعدها على اتحاد الجزائر بهدف نظيف، وفاز على اتحاد العاصمة الجزائرى فى العودة بهدفين مقابل هدف وتعادل مع بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما وفاز على الوداد المغربى بهدف نظيف.