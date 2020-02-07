شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تروض أفيال كوت ديفوار برباعية وسط حسرة دروجبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم فى 7 فبراير 2008 حقق منتخب مصر فوزاً ساحقاً على نظيره كوت ديفوار برباعية مقابل هدف فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى غانا، سجل أحمد فتحى فى الشوط الأول من تسديدة تصطدم بقدم أحد المدافعين، وفى الشوط الثانى يضيف عمرو زكى الهدفين الثانى والثالث، تخللهما هدف إيفوارى من قذيفة لعبد القادر كيتا، وفى الوقت المحتسب بدلا من ضائع يسجل أبو تريكة الهدف الرابع ليتأهل المنتخب للمرة الثانية على التوالى إلى نهائى البطولة، ويلتقى منتخب الكاميرون الذى هزمه بهدف أبو تريكة ليتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006.

وشهدت مباراة مصر مع كوت ديفوار تصدى أسطورى من عصام الحضرى لرأسية المهاجم ديديه دروجبا ظل حديث وكالات الأنباء العالمية عقب المباراة.

فبعد دقيقتين من الشوط الثاني وخلال تقدم مصر بهدف وحيد أرسل عبد القادر كيتا عرضية نموذجية ارتقى لها دروجبا وحولها بمنتهى البراعة عكس اتجاهها، ولكن الحضرى برد فعل تاريخى نجح فى صد الكرة وإخراجها ليحولها وائل جمعة لركنية.

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خرج حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر عن شعوره بعد المباراة والفوز الكبير، وقال والفرحة تغمره إن المباراة هى الأقوى والأفضل فى مشوارى التدريبي مع الفريق وتفوقنا على مباراة الكاميرون لأن المنافس لم يستسلم إلا مع صافرة النهاية بعكس المنتخب الكاميروني الذي هزم بالضربة القاضية وأضاف قدمنا مباراة تكتيكية من الطراز الأول، وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللقاء رغم قوة الفريق الايفواري ووصف اللاعبين بالأبطال·

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.