شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته: امرأة مثالية وأم رائعة تستحق التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأنجولى جيرالدو لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورته برفقتها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "زوجتى، اليوم أريد أن أهديكى كل التكريم الذي تستحقيه، يجب أن نحتفل بيوم مميز كهذا، يوم عيد ميلادك، وسنة أخرى من تجربة الحياة والإنجازات والأحلام ، وأتمنى لكى كل السعادة في العالم لأنك إمرأة مثالية وأم رائعة وصديقة يود كثيرون الحصول عليها ، لذا عيشى هذا اليوم بحب ، وأتمنى أن تكونى بجانب الله طوال حياتك".

واستقر مسئولو الأهلي على بقاء الأنجولي جيرالدو جناح الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، ومنحه فرصة جديدة لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر والتراجع عن فكرة اعارته لنهاية الموسم، وجاء تغيير الفكر تجاه جيرالدو بعد الاستقرار على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية للفريق بشكل كامل وتمت اعارته لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه اليوم ،الجمعة، بدون راحة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

من ناحية أخرى يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديد ينفذه لاعب الأهلى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج، وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.