شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران جوهر بطلة الاسكواش: بحب سعاد حسنى وكان نفسي أعيش فى الستينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نوران جوهر بطلة الاسكواش في أندية وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى فى مرحلة الشباب سابقا، لما شاركت فيه من بطولات عديدة، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الملعب الزجاجي، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

ما هواياتك المفضلة بعيد عن الرياضة؟

أحب الرسم كثيراً، وكنت متميزة فيه قبل الاسكواش، وكان السبب فى دخولي كلية الهندسة، وأفضل كل ما له علاقة بالرياضة مثل اليوجا والجرى حتى بخلاف التمارين، والقراءة والتسوق والسباحة.

ما الأكلة التي تتميزين فى طبخها؟

بلاش إحراج.. مبعرفش أطبخ.



بطلة وادي دجلة



البطلة المصرية

من نجمك المفضل فى مصر؟

أحترم كل شخص يسعى لتحقيق البطولة فيما يفعله، ليس بالضرورة أن يقاس هذا الأمر بالإنجازات ولكن بالصعوبات التى تغلب عليها، وكذلك أخلاقه مهما كان شخصية مشهورة وعظيمة يظل متواضعاً، لذلك كنت أحب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق جداً.

من هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب.



نوران تؤدى التدريبات



نوران جوهر

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نوران في إحدى المباريات



نوران في الجيم

لو لم تكونى لاعبة اسكواش كنت تتمنى تكونى أيه؟

شيء له علاقة بالرياضة أيضاً، أنا مميزة في الجري وأعتقد كنت سألتحق بألعاب القوى، أحب المنافسة بشكل عام، وسبق أن لعبت الجمباز، ولكن لم أكمل فيها لأنها لم تتضمن منافسة فقط تعتمد على أن يقدم كل شخص عرضاً دون تنافس.

مين من نجمات السينما كنت تتمنى تكونى زيها؟

للأسف حالياً ليس لدى شخصية مفضلة، لكننى كلاسيكية الذوق حتى إننى أفضل أغانى وأفلام الستينات والسبعينات، ولذلك أحب سعاد حسني وفاتن حمامة، كنت أتمنى أن أعيش فى هذا الزمن.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

أحب الملابس بصفة عامة جداً، أعشق التسوق كثيراً، وأحب الطرازين، لكن فى حياتى الطبيعية أفضل ملابس الكاجوال ولكن الكاجوال المهندم، مؤخراً أشتري فورمال رغم أننى لا أحتاجه كثيراً فى حياتي.



نوران و والدتها



نوران ومدربها عمر عبد العزيز