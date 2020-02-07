بادجي يسافر السنغال 48 ساعة لتجديد جواز سفره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
غاب السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي، عن مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش، لسفره إلى بلاده.
وأوضح النادي الأهلي على موقعه الرسمي، أن اللاعب يسافر إلى السنغال لتجديد جواز السفر الخاص به.
وأشار الأهلي، إلى أنه من المقرر عودة اللاعب إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.
ويستضيف الأهلي فريق الطلائع مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري.
وشارك بادجي في الشوط الثاني من مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.
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