"رقم تاريخي وسابقة الأولى من نوعها".. الأخوان أليو يحطمان عقدة 4D للأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ضرب الأهلي أكثر من عصفور بحجر واحد في فوزه المثير على بيراميدز (2-1) أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في قمة مباريات المرحلة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي، المتوج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، تحليقه في صدارة البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقبا، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة من 13 مواجهة، علما بأنه ما زال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

حل العقد الرباعية

بيراميدز باسمه الجديد والقديم "الأسيوطي" كان هو الفريق الوحيد بين أندية مصر الذي يتفوق على بطل القرن في المواجهات المباشرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 3 للأحمر وتعادل وحيد في 8 مباريات جمعتهما، ولكن الأهلي عادل نسبة فوزه وأصبح بدون منافس يتفوق عليه مباشرة.

وتحطمت عقدة تفوق مدربي بيراميدز أمام الأهلي على يد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الخامس لبيراميدز بعد أن تفوق الرباعي (علي ماهر – حسام حسن – رامون دياز – ديسابر) على الأحمر في 4 مباريات متتالية فاز فيها الأسيوطي على الأهلي بمباراتين ببطولة الدوري ومثلهما في الكأس.

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وحقق الأهلي فوزه الأول على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بعد خسارته 4 مباريات على التوالي بأربعة ملاعب مختلفة (السلام – بتروسبورت – الدفاع الجوي – برج العرب) وهو فوزه الأول على الإماراتي سالم الشامسي مالك النادي الجديد ليصبح تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي هو الوحيد الذي امتلك الأسيوطي ولم يخسر من الأحمر.

الأخوان آليو "سابقة الأولي من نوعها"

أطلقت جماهير الأهلي لقب "الأخوان أليو" على الثنائي السنغالي أليو بادجي صاحب الهدف الأول والمالي أليو ديانج صاحب الهدف الثاني بعد صناعة الثنائي للهدفين في سابقة الأولي من نوعها، حيث إن بادجي أصبح السنغالي الأول الذي يسجل للأهلي في الدوري بهدفه الأول مع الأحمر، وكذلك دون ديانج اسمه في سجلات البطولة المحلية بتسجيله أول أهدافه ببطولة الدوري المصري بالقميص "الثالث".

فايلر التاريخي على خطى جوزيه

ونجح المدير الفني السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي مع الأهلي محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متجاوزًا انطلاقة المدرب الهولندي جو بونفرير الذي سجل 12 انتصارا مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثاني أقوى انطلاقة للأهلي في تاريخ الدوري المصري، مع العلم أن الرقم القياسي في أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.