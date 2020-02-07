محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر في ليفربول، بهدفه في شباك مانشستر يونايتد.
وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك يونايتد بالمباراة التي جمعتهما ضمن قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الأنفيلد.
ومرر أليسون بيكر حارس الريدز، كرة طويلة إلى صلاح في الوقت بدل الضائع من المباراة، وسط ضغط من الضيوف، لينطلق "مو" إلى منطقة جزاء يونايتد ويسدد الكرة لتسكن شباك دي خيا.
ونجح صلاح بهدفه في كسر صيامه التهديفي ضد يونايتد بعد 5 مباريات لعبها أمام أكثر الأندية تتويجا بالبريميرليج بـ20 لقبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.