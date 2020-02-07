بالفيديو.. جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر في ليفربول، بهدفه في شباك مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك يونايتد بالمباراة التي جمعتهما ضمن قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الأنفيلد.

ومرر أليسون بيكر حارس الريدز، كرة طويلة إلى صلاح في الوقت بدل الضائع من المباراة، وسط ضغط من الضيوف، لينطلق "مو" إلى منطقة جزاء يونايتد ويسدد الكرة لتسكن شباك دي خيا.

ونجح صلاح بهدفه في كسر صيامه التهديفي ضد يونايتد بعد 5 مباريات لعبها أمام أكثر الأندية تتويجا بالبريميرليج بـ20 لقبا.