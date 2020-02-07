"الدكة والشوط الثاني".. كيف أصبح فايلر على أعتاب التاريخ مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عمرو

حقق النادي الأهلي فوزه ال13 على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالأمس على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت لحسابات الجولة ال16 على ملعب الدفاع الجوي من البطولة المحلية

وعاد الأهلي في المباراة أمام بيراميدز بعد أن كان متأخرا بفارق هدف أحرزه على جبر في الدقيقة 53، حيث سجل السنغالي أليو بادجي هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 77، ثم تقدم لاعب الوسط المالي أليو ديانج في الوقت بدلا من الضائع بالهدف الثاني.

ويواصل الأهلي تحليقه في الصدارة ببطولة الدوري المصري، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 13 مباراة خاضها حتى الآن محتلا المركز الأول برصيد 39 نقطة، ويتبقى له3 مباريات مؤجلة مع فرق المصري والزمالك وإنبي.

وبعد تحقيق الفوز ال13 على التوالي في الدوري، تخطى فايلر الرقم القياسي المسجل باسم المدرب الهولندي جو بونفرير الذي سجل 12 انتصارا مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

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ويعد البرتغالي مانويل جوزيه هو صاحب لقب أكثر مدرب يحقق مع الأهلي انتصارات متتالية برصيد 17 مباراة في موسم (2005-2006)

ويعد سيناريو هز الشباك في الشوط الثاني لفريق الأهلي هذا الموسم هو الأبرز للاعبي المدرب السويسري رينيه فايلر، حيث أحرز الفريق الأحمر 37 هدفا طوال مشواره في الدوري من بينهم 27 هدفا في الفترة الثانية من اللقاءات.

، ومن بين ال27 هدفا الذين سجلهم الأهلي في الشوط الثاني، كان 10 أهداف منهم من نصيب اللاعبين الذين استعان بهم المدرب السويسري رينيه فايلر من دكة البدلاء، وكان آخرهم هدف السنغالي أليو بادجي أمام بيراميدو بالأمس.

ويعد وليد سليمان هو البديل الذهبي على دكة رينيه فايلر هذا الموسم، حيث يعتبر اللاعب الأكثر تهديفا من اللاعبين الذين استعان بهم المدرب السويسري في الشوط الثاني، محرزا 3 أهداف من بين ال10 أهداف الذين هز بهم بدلاء الفريق الأحمر شباك الخصوم.