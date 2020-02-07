تعرف على الموعد والقناة الناقلة المفتوحة لنهائي مصر والمغرب لكرة القدم للصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي بنهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات التي تحتضنها المغرب في إعادة لنهائي النسخة السابقة بجنوب إفريقيا، التي فاز به أسود الأطلس. وتقام المباراة الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة على صالة الحزام بحي المطار بمدينة العيون المغرب. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 7 بالإضافة إلى قناة الرياضية الأرضية المغربية. وحجز المنتخب المصري ونظيره المغربي تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم في ليتوانيا، بعد أن اسقط الفراعنة منتخب ليبيا بنتيجة 5-2 فيما سحق أسود الأطلس نظيره الأنجولي برباعية نظيفة . Advertisements وسيتنافس كل من المنتخبين الليبي والأنجولي، في مباراة حاسمة على البطاقة الثالثة المؤهلى لللونديال. للانتقال إلى موقع القناة الرياضية الأرضية المغربية الناقلة للمباراة اضعط هنا تردد القناة الأرضية المغربية القمر: Eutelsat II f3

21.5 شرقا التردد: 11569

الاستقطاب : افقي

الترميز :9500

التصحيح: 3/4

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