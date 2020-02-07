مصر تترقب الـ3 مقاعد باقية.. الأرجنتين تتأهل إلى أوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

لحق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بعدما حجز بطاقة التأهل الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.

وانتزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل بالفوز الثمين 2 / 1 على نظيره الكولومبي مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة الثانية من فعاليات المرحلة النهائية في البطولة المقامة حاليا بكولومبيا والمؤهلة للأولمبياد.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين في هذه المرحلة ليتصدر المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني هو الفريق الثالث عشر الذي يتأهل لمسابقة كرة القدم (رجال) بأولمبياد طوكيو حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا ونيوزيلندا من اتحاد أوقيانوسية ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية من آسيا.

وبذلك يتبقى 3 مقاعد، أحدهم من أمريكا الجنوبية، واثنين لأمريكا الشمالية يتحددان مطلع أبريل المقبل.

وبهذا ، سيخوض المنتخب الأرجنتيني المسابقة الأولمبية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وكان الفريق ، الفائز بالميدالية الذهبية للمسابقة في كل من أولمبياد 2004 بآثينا و2008 ببكين والميدالية الفضية في أولمبياد 1996 بأتلانتا ، ودع المسابقة من الدور الأول (دور المجموعات) بالأولمبياد الماضي عام 2016 في ريو دي جانيرو.

Advertisements

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما أوجستين خوسيه أورزي وباتريسيو بيريز في الدقيقتين 50 و53 فيما سجل إدوين سيتري هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكولومبي من ضربة جزاء في الدقيقة 67 .

وأفلت المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) من فخ الهزيمة في المباراة الأخرى بهذه الجولة وانتزع التعادل 1 / 1 مع أوروجواي ليحافظ على فرصته قائمة في التأهل للمسابقة الأولمبية التي يحمل لقبها.

وتقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله مانويل أوجارتي ريبيرو في الدقيقة 35 وتعادل المنتخب البرازيلي عبر النيران الصديقة حيث سجل هدف التعادل إجناسيو دي أروبارينا حارس مرمى منتخب أوروجواي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 .

ورغم هذا التعادل ، يواجه المنتخب البرازيلي خطر الخروج من التصفيات وتبدد أمله في الدفاع عن لقبه بالمسابقة الأولمبية التي توج بذهبيتها للمرة الأولى في تاريخه قبل نحو أربع سنوات عندما استضافت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية فعاليات الأولمبياد.

ويحتل المنتخب البرازيلي ، الذي تصدر مجموعته في المرحلة الأولى من البطولة الحالية المؤهلة ، المركز الثاني في المجموعة بالمرحلة النهائية وذلك برصيد نقطتين فقط من تعادلين متتاليين ما يعني حاجته إلى الفوز بأي نتيجة على نظيره الأرجنتيني في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة بعد غد الأحد ليتأهل إلى الأولمبياد بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي.

ويمتلك كل من منتخبي كولومبيا وأوروجواي فرصة حجز البطاقة الثانية والأخيرة من هذه التصفيات إلى الأولمبياد من خلال تحقيق الفوز في المباراة بينهما وتعثر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تقام القرعة خلال أبريل أو مايو المقبلين.