تدريبات بدنية إضافية لرباعي الاهلي

أدي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وليد سليمان ومحمود كهربا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم مرانا بدنيا إضافيا عقب نهاية مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وأشرف توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على المران البدني الخاص بالرباعي، في إطار تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة. تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة. ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد أمس الخميس ضمن الاسبوع رقم 16 من الدوري الممتاز.

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