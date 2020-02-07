راحة لمحمود متولي من مران الأهلي اليوم

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود متولي مدافع الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الجماعي الذي أقيم صباحاليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأوضح أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدًا السبتبصورة طبيعية؛ استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمس الخميس في بطولة الدوري.
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