نتائج بطوله الجمهوريه للتنس الطاوله تحت 12 و 15 سنه ناشئين وناشئات

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة تحت 12 و 15 سنة والتي أقيمت بالإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة مثلوا 65 ناديا .

وأسفرت منافساتت الراعم تحت 12 سنة عن فوز عمر بسيوني لاعب نادي الزمالك بالميدالية الذهبية وفوز ياسين الصرفي لاعب نادى الزمالك بالميدالية الفضية وحقق كل من عمر هاني لاعب النادى الأهلي وحمزة خالد لاعب الشبان المسلمين بالإسماعيلية الميدآلية البرونزية.

وفي منافسات البنات حققت نور صلاح لاعبة نادى

القناة الميدالية الذهبية وفازت لاعبة نادي الزمالك حبيبة حبيبة الباسومي الميدالية الفضية وفازت كل من جنة محمود لاعبة نادى الإسماعيلي ومريم مصطفى لاعبة نادي الصيد بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الناشئين تحت 15 سنة حقق ياسين وائل لاعب نادى الأهلي الميدآلية الذهبية وفاز على الصرفي لاعب نادى الإسماعيلي بالميدالية الفضية وفاز كل من عمر ايهاب لاعب نادى اسبورتيج وبدر مصطفى لاعب نادى الزمالك بالميدالية البرونزية .

وفي منافسات الناشئات تحت ١٥ فازت هنا جودة لاعبة النادى الأهلي بالميدالية الذهبية.

وفازت مريم يونس لاعبة النادي الأولمبي بالميدالية الفضية وحققت كل من رؤى صلاح نادي القناة وكنزي هيثم لاعبة نادى مدينة نصر الميدآلية البرونزية .

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وتنطلق غدا السبت الادوار التمهيدية لمنافسات الكبار رجال وسيدات في بطولة الجمهورية بالاسماعيلية.

من جانبه أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بنجاح البطولة لافتا الى أن كشاركة هذا العدد من اللاعبين يعكس مدى اهتمام الاتحاد بتطوير اللعبة وأيضا ثقة اللاعبين وأولياء الأمور في مجلس الإدارة الذي يوفر كل السبل لخلق أجيال جديدة من اللاعبين قادرين على الوصول بمنتخبات مصر إلى منصات التتويج .