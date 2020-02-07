مران الأهلي.. جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحسام عاشور

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الصباحي، الذي أقيم اليومالجمعة على ملعب التتش.
يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولةالدوري الممتاز، والمقرر لها الإثنين المقبل.
كان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر استمرار التدريبات من دون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي، أمس الخميس.
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