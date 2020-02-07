جلسة مطولة بين فايلر وقفشة على هامش مران الأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، على هامش المران الصباحي،الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ للحديث عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.
كان الجهاز الفني للأهلي قرر استمرار التدريبات من دون راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز، أمس الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
يستعد الجهاز الفني واللاعبون للمباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.
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