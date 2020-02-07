تدريبات بدنية لأيمن أشرف على هامش مران الأهلي

أدى أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات بدنية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
خاض اللاعب فقرات استشفاء في الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية في الملعب.
ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائعالجيش يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.
كان الأهلي حقق الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي.
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