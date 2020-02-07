التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء والحزم فى الدورى السعودى

يستضيف ملعب الريس مواجهة فريق الحزم أمام نظيره فريق الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ البرتغالى خورخي سيماو المدير الفنى للفيحاء المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى: عامر شافع. الدفاع: هاني الصبياني – جيجي – سامي الخيبري – عمر المزيعل. الوسط: عبدالكريم القحطاني – نيتو – رافاييل أسيس. الهجوم: صامويل أوسو – روني Advertisements فيرنانديز – أرسينسيو نونيز. فيرنانديز – أرسينسيو نونيز. التشكيل المتوقع للحزم لمواجهة الفيحاء فى الدورى السعودى: حراسة المرمي : مالك عسله. خط الدفاع: وسام السويد - فاقنر اليماو - سيف بن حسين - أسامة الخلف. خط الوسط: لويز مورالها - إدريس فتوحي - فارس العياف. خط الهجوم: حسن الحبيب - ايزنست اسانتي - كالروس ستاندبيرج

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