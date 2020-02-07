مران الأهلي.. محمد الشناوي يكتفي بالتدريبات الاستشفائية

اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليومالجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
أدى الشناوي تدريبات خفيفة في «الجيم» قبل أن يقوم بالجريحول الملعب.
كان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات دون راحة بعد الفوز على بيراميدز؛ استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.
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