موعد مباراة الحزم والفيحاء فى الدورى السعودى... والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الريس مواجهة فريق الحزم أمام نظيره فريق الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الفيحاء الجولة السابعة عشرة هو المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة، في حين يأتي نادي الحزم فى المركز الثالث عشر برصيد ١٦ نقطة.

موعد مباراة الفيحاء والحزم :

تقام مباراة الفيحاء ضد فريق الحزم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والحزم :

تذاع مباراة الفيحاء والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق سليمان

شريف.التقى الفيحاء والحزم فى ٨ مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، نجح نادي الفيحاء في تحقيق الفوز في ٤ منافسات على نظيره فريق الحزم ، وتعادل الفريقان في مواجهتين ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، وحقق الفريق الأول بنادي الحزم الفوز على الوحدة في مباراتين.الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة المحلية، انتهت بفوز الفيحاء علي الحزم بهدفين مقابل هدف.