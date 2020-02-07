التشكيل المتوقع لمباراة الشباب و الفيصلي فى الدورى السعودى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بنظيره فريق الفيصلي مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ لويس غارسيا المدير الفنى للشباب السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، عبدالله الشامخ. خط الوسط : الفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. أسبيريا. خط الهجوم : ماكيتى ديوب. يغيب عن الشباب الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق للإصابة. Advertisements التشكيل المتوقع للفيصلي لمواجهة الشباب : حراسة المرمى: مصطفى ملائكة. خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي. خط الوسط الدفاعي: خاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا- جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين . خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.

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