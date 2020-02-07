رياضة | بادجي يغيب عن مران الأهلي ويطير إلى السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بادجي يغيب عن مران الأهلي ويطير إلى السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز السفر الخاص به على أن يعود إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.

وكان بادجي قد شارك في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز والتي فاز بها الأهلي بهدفين لهدف في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل بالجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.