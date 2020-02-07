رياضة | كارتيرون يفاجئ نجوم الزمالك في التدريبات قبل مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يفاجئ نجوم الزمالك في التدريبات قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران فريق الزمالك اليوم الجمعة مشاركة بعض اللاعبين الناشئين في التدريبات الخاصة بالفريق الأول وسط سياسة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاعتماد على الوجوه الصاعدة.



وشارك في التدريبات الجماعية كل من حسام عبدالمجيد وثنائي الوسط ياسين مرعي ومحمد حسام والمهاجم حسام أشرف.



ويعطي الفرنسي باتريس كارتيرون اهتمام خاص باللاعبين الناشئين منذ توليه المسئولية الفنية للفريق وتصعيد أفضل المواهب بشكل مستمر للتواجد والمشاركة في المران الأول.



وظهر مؤخرًا الصاعد أحمد عيد الظهير الأيمن وتم قيده في القائمة الافريقية للفريق وشارك في مباراة أول أغسطس الأنجولي بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

