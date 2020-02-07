رياضة | بادجي: أملك دوافع كبيرة لتقديم الأفضل مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بادجي: أملك دوافع كبيرة لتقديم الأفضل مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب سلسلة النتائج الإيجابية للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وأكد المهاجم السنغالي أن الأهلي يسير بشكل مميز في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وتابع بأنه بشعر بالسعادة لتواجده داخل النادي الأهلي، خاصة بعد شعوره بقوة المنافسات التي يخوضها الفريق الأحمر على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وشدد بادجي أنه يشعر بالحماس الكبير بعد دعم جماهير النادي له، ورغم الدقائق القليلة التي شارك بها، إلا إنه يملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه حتى يكون متواجدا ضمن حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر.

وأتم اللاعب حديثه أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل بين اللاعبين وجميعهم يعرف أهمية المرحلة المقبلة والارتباطات القوية التي تنتظر الفريق خلالها.