رياضة | بسبب الإرهاق.. تدريبات خاصة لزيزو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الإرهاق.. تدريبات خاصة لزيزو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج تدريبي منفرد لأحمد زيزو لاعب الفريق لتجهيزه للمباريات المقبلة على كافة المستويات.



وجاء البرنامج بأداء اللاعب تدريبات تأهيلية مع باقي زملائه بشكل طبيعي، وقام بالركض لمدة 10 دقائق ثم خاض بعدها تدريبات في الجيم.



زيزو من العناصر الأساسية لدى كارتيرون ويشركه في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر لذلك يفضل تجهيزه بدنيًا بالشكل الأمثل بسبب الإرهاق وضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق على كافة المستويات.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري.



وفاز الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الماضية من عمر البطولة.