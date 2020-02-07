رياضة | تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الجمعة.

وقام فايلر خلال هذه الجلسة بشرح بعض الأمور الفنية للاعب لتنفيذها في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي أمس الخميس.