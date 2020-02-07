رياضة | كارتيرون يمد راحة الونش في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمد راحة الونش في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمر محمود الونش مدافع فريق الزمالك في راحته على هامش تدريب الفريق اليوم الجمعة بفرمان من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وجاء قرار كارتيرون بمد راحة الونش من التدريبات الجماعية بسبب غيابه عن لقاء الإسماعيلي المقرر له الأحد المقبل ببطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات.
وفضل الجهاز الفني منح اللاعب قسط من الراحة وسط ضغط اللقاءات الكبير في الفترة المقبلة وعدم الضغط البدني عليه حتى لا يتعرض للإصابة.
وجاء قرار كارتيرون بمد راحة الونش من التدريبات الجماعية بسبب غيابه عن لقاء الإسماعيلي المقرر له الأحد المقبل ببطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات.
وفضل الجهاز الفني منح اللاعب قسط من الراحة وسط ضغط اللقاءات الكبير في الفترة المقبلة وعدم الضغط البدني عليه حتى لا يتعرض للإصابة.
وشارك الونش في مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري على ملعب القاهرة.