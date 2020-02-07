رياضة | كارتيرون يمد راحة الونش في الزمالك

وفضل الجهاز الفني منح اللاعب قسط من الراحة وسط ضغط اللقاءات الكبير في الفترة المقبلة وعدم الضغط البدني عليه حتى لا يتعرض للإصابة.



وشارك الونش في مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري على ملعب القاهرة.

