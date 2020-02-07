رياضة | بعد الفوز على بيراميدز.. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على بيراميدز.. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة.

وحاول عبد الحفيظ شرح وجهة نظر الجهاز الفني للأهلي إلى عاشور حول السبب وراء استبعاده من مباريات الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي أمس الخميس.