رياضة | سر غياب محمود متولي عن مران الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب محمود متولي عن مران الأهلي بعد الفوز على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء غياب محمود متولي لاعب الفريق عن المران الجماعي اليوم الجمعة.

وقال عبد الحفيظ إن محمود متولي مدافع الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدا السبت بصورة طبيعية؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمس الخميس في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل بالجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.