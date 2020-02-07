رياضة | الأهلي يكسر لائحة الفريق بسبب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكسر لائحة الفريق بسبب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، كسر لائحة الفريق وزيادة مكافأت اللاعبين عقب الفوز على بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

واستقرت إدارة الكرة، على رفع مكافأة خلال تلك المباراة، بيحصل كل لاعب داخل الفريق على 15 ألف جنيه، كاسرًا شروط اللائحة والتي تنص على حصول كل لاعب على مبلغ 9 ألاف جنية، في حال الفوز خارج ملعبه.

واستطاع النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة مشوار النتائج المميزة ببطولة الدوري المصري، والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة بعد تحقيق الانتصار الثالث عشر له على التوالي بمسابقة الدوري.

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وفاز الأهلي على بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري العام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ظل بيراميدز سبورت في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ويستعد الأهلي اليوم بدون راحة، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.