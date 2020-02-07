رياضة | رقم مُرعب.. كم عدد الأيام التي أحتاجها الأهلي لفك عقدته أمام بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مُرعب.. كم عدد الأيام التي أحتاجها الأهلي لفك عقدته أمام بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فك عقدته أمام بيراميدز، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحتاج الأهلي إلى 720 يوما من أجل فك عقدته أمام بيراميدز، حيث يعود الفوز الأخير للأهلي على بيراميدز إلى يوم 16 فبراير لعام 2018، ومنذ ذلك الوقت لم يتذوق الأهلي طعم الفوز مجددا أمام بيراميدز منذ ذلك الحين وحتى مساء أمس الموافق 6 فبراير 2020.

ونرصد لكم في التقرير التالي، المباريات نتائج مباريات الأهلي بعد فوزه الأخير حتى تمكن من فك العقدة:

فوز بيراميدز بهدف عمر كمال

التقى الأهلي بنظيره بيراميدز، في إطار بطولة كأس مصر لعام 2018، حيث تلقى المارد الأحمر الخساراة بهدف نظيف، سجله عمر كمال، ليقود فريقه للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

فوز بيراميدز بهدف عبدالله السعيد

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وفي عام 2019، تغلب بيراميدز على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، عن طريق محمد فاروق وعبدالله السعيد، على الرغم من تقدم الأهلي في البداية عن طريق وليد أزارو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

فوز بيراميدز بهدف كينو

وفي العام ذاته، تمكن البرازيلي كينو، من إحراز هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري، بعد تسدسدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

فوز بيراميدز بهدف إيريك تراوري

وفي العام ذاته، نجح بيراميدز في مواصلة تفوقه على الأهلي، بهدف نظيف، سجله البوركيني إيريك تراوري، ليقود به فريقه إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

الأهلي يفك العقدة بهدف ديانج

ونجح الأهلي مساء أمس في فك العقدة، بعد تغلبه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث تقدم علي جبر في النتيجة لصالح الأخير، قبل أن يقلب المارد الأحمر تفوقه بهدفي أليو بادجي، وأليو ديانج.