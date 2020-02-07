رياضة | تعليق ناري من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، بتصريحات قوية بعد إدارته لمباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد لقاء الأهلي وبيراميدز جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب هدف فوز الأهلي على بيراميدز في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

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وقال نور الدين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم: "أنا وزملائي نقف على مسافة واحدة بين كل الأندية، ونتمنى أن كل مبارايتنا لا يوجد فيها أخطاء تؤثر على النتيجة".

وتابع: "نهتم بأسمائنا أكثر من أي أحد آخر ولا أقدر أن أتحدث في شىء أكثر من ذلك".

يذكر أن الأهلي واصل تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه بالمباراة اليوم ورفع رصيده لـ 39 نقطة.