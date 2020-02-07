رياضة | نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال لباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال لباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، موقفه من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، عقب خسارة الفريق الملكي بنتيجة 4-3 ضد ريال سوسيداد وتوديع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

وقال فينيسيوس في تصريحاته تم نقلها موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني: "أمر محزن الخروج من الكأس ولكننا سنقاتل حتى نهاية الموسم للفوز بالدوري ودوري الأبطال".

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وعن إمكانية الذهاب إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، أجاب فينيسيوس: ‘‘لا، أنا أريد الاستمرار في ريال مدريد، أنا سعيد جدًا هنا‘‘.

وكان ريال مدريد قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، بعدما خسر على يد ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.