شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ريال مدريد x سوسيداد: سقوط أول على سانتياجو بيرنابيو.. ورقم سلبي لـ«زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم ريال سوسيداد، مضيفه ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره وحقق النادي الباسكي الفوز بنتيجة 4-3 في مواجهة ضمن مباريات دور الـ8 لكأس ملك إسبانيا، ليطيح الضيوف بالعملاق المدريدي من البطولة في واحدة من كبرى مفاجآت هذه النسخة، ويتأهل النادي الباسكي لنصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014.

وفاجأ الضيوف منافسهم بدقة كبيرة في إنهاء الفرص، فتقدم الضيوف في النتيجة 3-0، ثم 4-1 مع مرور 80 دقيقة من وقت اللعب، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق لهدفين مع الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتلقى ريال مدريد أول هزيمة على ملعبه هذا الموسم في مختلف البطولات، وبعد 15 مباراة متتالية دون خسارة (10 فوز و5 تعادل)، قبل أن تنتهي هذه السلسلة في يوم أمس، متلقيًا أول خسارة له على سانتياجو بيرنابيو في مختلف البطولات منذ الخسارة ضد ريال بيتيس بنتيجة 2-0 في ختام مباريات للاليجا موسم 2018/2019 (مايو 2019).

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وتلقى ريال مدريد 4 أهداف في مباراة رسمية تحت قيادة زين الدين زيدان للمرة الأولى على الإطلاق خلال ولايتي المدرب الفرنسي للعملاق المدريدي، مستقبلًا بالأمس نفس عدد الأهداف الذي تلقاه الفريق خلال أخر 10 مباريات في مختلف البطولات على ملعبه.

وسجل النرويجي مارتن أوديجارد هدفًا من أهداف الضيوف الـ4، ليصبح رابع لاعب سابق/حالي بريال مدريد يسجل ضد الفريق على ملعب سانتياجو بيرنابيو هذا الموسم في مختلف البطولات، بعد بورخا مايورال (ليفانتي)، ويليان جوزيه (ريال سوسيداد – مباراة الدوري) وبابلو سارابيا (باريس سان جيرمان).

وسجل ريال سوسيداد 5 أهداف على ملعب سانتياجو بيرنابيو هذا الموسم (هدف في الدوري و4 في الكأس)، وهو ما يمثل ثلث الأهداف التي تلقاها ريال مدريد على ملعبه في مختلف البطولات هذا الموسم (15).

وأظهرت الاحصائيات أن ريال مدريد لديه عقدة في اللعب على سانتياجو بيرنابيو في المباريات الواحدة ببطولة الكأس، فالفريق خسر جميع مبارياته الواحدة التي لعبها في بطولة كأس ملك إسبانيا خلال القرن الحالي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، متعرضًا للخسارة في نهائي نسخة 2002 (2-1 ضد ديبورتيفو لاكورونيا) ونهائي نسخة 2013 (2-1 ضد أتلتيكو مدريد)، ومباراة يوم أمس ضد ريال سوسيداد (4-3).