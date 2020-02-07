شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الجمعة، بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه اليوم، عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

وحقق الأهلي، أمس، فوزًا هامًا أمام نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ16 من بطولة الدوري، وواصل الأهلي عروضه القوية ونتائجه المميزة في البطولة والاستمرار في صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 39 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 13 مواجهة.