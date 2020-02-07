شكرا لقرائتكم إكرامي الشحات: الزمالك تفاوض معى لضم شريف.. وأتمنى اعتزاله في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق مفاجأة بشأن نجله شريف حارس مرمى الأحمر الحالي، مؤكداً أن نادي الزمالك تفاوض معه في وقت سابق من أجل التعاقد معه وضمه إلى حراس القلعة البيضاء.

وقال إكرامي الشحات تصريحات تلفزيونية إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معه هاتفياً خلال أزمة شريف مع الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل جس النبض حول إمكانية ضم الحارس الأهلاوي.

وأضاف: " مرتضي منصور أكد لى أن باب الزمالك مفتوح أمام شريف في أي وقت.. إذا قرر الرحيل من الأهلي".

كان شريف أكرمي قد دخل في أزمة بل "خناقة" إعلامية كُبرى مع مارتن يول حينما أنتقد المدرب الهولندي مستوى شريف مع الأهلي وتحديداً عقب مباراة أسيك أبيدجان الأيفواري ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال تولي مارتن يول تدريب الأهلي وهي الأزمة التي تصاعدت بين الحارس الدولي والمدرب الهولندي وغاب بعدها شريف عن تشكيل الأهلي فترة طويلة إلى أن رحل مارتن يول عن الفريق.

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وتابع إكرامي الشحات قائلا :"بعدما عرّض عليّ مرتضى منصور ضم شريف للزمالك قدمت له الشكر عن هذه المُبادرة وهذا العرض وأوضحت له أن الزمالك نادً كبير ويُضيف لاي لاعب ينتقل له لكن من الصعب أن ينضم له".

وكشف إكرامى الشحات عن أن هناك جلسة خاصة جمعت بين شريف وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في اليوم التالي بعد إعلان نجله رغبته في الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم، مؤكداً أن هناك اتفاق ما حدث بين الثنائي لن يتم الإفصاح عنه حالياً.

وأكد حارس مرمى الأهلي الأسبق أنه لا يتمنّى أن يُغادر نجله القلعة الحمراء من أجل اللعب في أي نادً لأخر ، موضحاً أن شريف أحد أبناء النادي ولعب لسنوات طويلة في الأهلي وحقق العديد من الانجازات والبطولات لذا لا يتمنى أن يختم مشواره الكروي في أي نادً أخر غير الأهلي ولو حدث ذلك سيكون أمراً صعباً عليه ومُحزن له.

يذكر أن شريف إكرامي لا يشارك مع الأهلي منذ فترة طويلة كما أن النادي لم يُجدد عقده حتةى الأن رغم أنه ينتهي بعد أشهر قليلة ، الأمر الذى جعل الحارس الدولي يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري حيث قال إكرامي في رسالة وداع مؤثرة عبر تويتر: "بعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".