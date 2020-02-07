شكرا لقرائتكم محمد الشناوي يؤدي تدريبات استشفائية على هامش مران الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأدى الشناوي تدريبات خفيفة في «الجيم» قبل أن يقوم بالجري حول الملعب..وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري استعدادا لمواجهة الاهلي امام فريق طلائع الجيش الاثنين المقبل في الجولة المقبلة من بطولة الدوري، فيما أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق تدريبات بدنية على هامش المران وخاض اللاعب فقرات استشفاء في الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية في الملعب.

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كما حرض رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدير الفني اللاعبين، من خلال التعليمات المتعلقة بالنواحي الخططية والفنية اثناء التقسيمة التي شارك فيها المجموعة التي غابت عن لقاء بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

كما أدى رباعي الفريق وليد سليمان ومحمود كهربا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم مرانا بدنيا إضافيا عقب نهاية المران وتولّى توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق عملية الأشراف على المران البدني الخاص بالرباعي، في إطار تجهيز الجميع بالصورة الأمثل للمباريات المقبلة.