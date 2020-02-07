باسم مرسي بـ "نيولوك" جديد مع الصغير

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جدة - عمرو شويل ظهر باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى الحالى والزمالك السابق بقصة شعر جديدة وذلك فى صورة جمعته مع إبراهيم الصغير مصفف شعر مشاهير الكرة المصرية ، ورفض مسئولو الإنتاج الحربى عرض الصفاقسى التونسى للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل مليون جنيه، خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى المباريات الأخيرة للفريق، فضلاً عن الحاجة الفنية لجهود باسم مرسى فى مباريات الدور الثانى للمسابقة، بالإضافة لضعف المقابل المادى الذى عرضه النادى التونسى، وقبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى.



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وخلال مشوار باسم مرسى مع الزمالك توج بالدورى المصرى مرة واحدة، وكأس مصر مرتين موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، والسوبر المصرى موسم 2015/2016.

سجل باسم مرسى مع الزمالك 53هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف، وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً، ومؤخراً عاد للتهديف مع الإنتاج الحربى بعد غياب عام ونصف العام عن زيارة الشباك فى الدورى المصرى وسجل هدفاً فى شباك سموحة بالجولة السابعة لدورى هذا الموسم .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

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ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.

أضاف باسم فى تصريحات تليفزيونية إنه يبذل قصارى جهده مع الإنتاج الحربى فى الفترة الحالية من أجل استعادة مستواه المعهود، فائلاً: "بزعل عندما يتحدث البعض عن غياب المهاجم السوبر فى مصر، لكن اطلب من الجميع متابعتى وعدم ربط مستواى بتاريخى او اسمى والنظر لما اقدمه فى المستطيل الأخضر فقط وبناءا عليه يتم التقييم".

أردف مهاجم الإنتاج الحربي، إنه يأمل فى أن يحظى بمتابعة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ومنحه فرصة الانضمام لمعسكر المنتخب مرة أخرى، موضحًا إنه فى حالة الحصول على تلك الفرصة لن يفرط فيها.

وأكد باسم مرسى إنه يكن كل التقدير والاحترام لحسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة، موضحًا أن الأزمة التى نشبت بينهما خلال تواجدهما فى الفريق السكندرى قد انتهت.