شكرا لقرائتكم محمد صلاح يقترب من التتويج بلقب جديد في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد محمد صلاح للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990 حيث يتربع العملاق الإنجليزي على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم على مدار 25 مباراة متتالية منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة ليفربول ستكون سخية مع اللاعبين عقب فك عقدة الدوري والتي أصبحت مجرد وقت حيث أكدت أن الإدارة قررت منح اللاعبين مكافأة إضافية قدرها 4 ملايين جنيه استرليني حال التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة نادي ليفربول ستعتمد على حجم المشاركة في المباريات في تحديد المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب حال نجاح الفريق في تحقيق حلم الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الاولى منذ 30 عاماً.

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وأضافت الصحيفة أن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب شارك أساسياً مع فريق ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم ستصل لـ 150 ألف جنيه استرليني ما يوازي 3 ملايين جنيه مصري.

وشارك محمد صلاح في 22 من أصل 25 مباراة خاضها ليفربول في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.