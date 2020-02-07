شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك بطل السوبر الافريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 17 عاماً مرت على التتويج القارى لنادى الزمالك، فى 7 فبراير 2003 رفع خالد الغندور، كابتن الأبيض، كأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على الوداد المغربى 3-1 فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، بعد حصد أبناء ميت عقبة لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، قبل شهور من السوبر الأفريقى، وكان أيضاً على حساب فريق مغربى هو الرجاء البيضاوى.

بدأ الزمالك لقاء السوبر الأفريقى 2003 تحت قيادة فنية للبرازيلى كابرال، وتشكيل مكون من عبد الواحد السيد، في حراسة المرمى، وثلاثى الدفاع وائل القبانى وبشير التابعى ومدحت عبد الهادى، وعلى الجانب الأيمن أحمد صالح، والجانب الأيسر طارق السيد، ومنتصف الملعب تامر عبد الحميد، وأمامه محمد عبد الواحد، وحازم إمام، وفى خط الهجوم جمال حمزة وعبد الحليم على.

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وافتتح التسجيل للزمالك محمد عبد الواحد في الدقيقة 28، ثم هدف لحازم إمام في الدقيقة 61، وما هي إلا 4 دقائق فقط حتى سجل عبدالحليم على ثالث الأهداف فى الدقيقة 64، قبل أن يقلص الوداد النتيجة بعد إحرازه هدف رد الاعتبار في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الأبيض.

ويعتبر محمود عبدالرازق شيكابالا هو الوحيد من بين الجيل الحالى الذي شارك فى المباراة، حيث كان وقتها فى الـ17 من عمره، وشارك بديلا لجمال حمزة فى الدقيقة 78، فيما حل محمد كمونة بديلا لحازم إمام فى الدقيقة 82، وشارك خالد الغندور بدلا من عبدالحليم علي في الدقيقة 90.

ويمتلك الزمالك في رصيده، 12 بطولة قارية، 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا، و3 سوبر أفريقي، وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، وبطولتين أفروآسيوية وبطولة وحيدة للكونفدرالية بمسماها الجديد.