شكرا لقرائتكم حسام الزناتي يدخل قائمة مراقبي المباريات بالاتحاد الأفريقي بداية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ، قائمة مراقبي المباريات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بداية من الموسم الجاري 2019 – 2020 ، مقابل الحصول على مقابل مادي في المباراة الواحدة يصل إلى 1200 دولار.

يختار الاتحاد الأفريقي مراقبين للمباريات من كل دول القارة لمختلف البطولات التي ينظمها – كاف – سواء للأندية أو المنتخبات.

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من ناحية أخري جدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع في موعدها على ستاد القاهرة، خاصة وأن الموافقات لم تصل حتى الأن.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكدا، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة في الموعد المحدد وعلى ستاد القاهرة.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر في الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الأن.

يأتي هذا في الوقت الذى فجر فيه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري ، وقال زادة في تصريحات تليفزيونية: "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى"..وأوضح: "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".