شكرا لقرائتكم منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية يحصد المركز الأول فى البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة حيث حصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و 5 فضيات و برونزية واحدة ، و جاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و 11 فضية و 9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و 10 فضية و 4 برونزية .

تضم بعثة منتخب مصر للمصارعة فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى المصارعة الحرة يشارك كلاً من عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص المصارعة النسائية تم إختيار كلاً من شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان ، كما رافقهم حكام مصريين هم أحمد زكى، وجمال السيد، و محمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي تفوق مجموعة من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه الوزارة، أثناء مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة التى أقيمت بالجزائر.

وتؤهل بطولة أفريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما اللاعبين المصريين للمشاركة فى بطولة العالم، وشارك فى البطولة الأفريقية عدة منتخبات منهم تونس والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا.