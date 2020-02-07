شكرا لقرائتكم بادجي: سعيد بنجاحي مع الأهلي ودعم الجماهير يدفعني لمواصلة الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته الكبيرة بالنتائج التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يسير بشكل مميز؛ سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في بطولة الدوري، وقال إنه يشعر بسعادة كبيرة لتواجده داخل الأهلي، خاصة بعد أن لمس مدى قوة المنافسات التي يخوضها الفريق على الصعيد المحلي والقاري، مشيرا إلى أنه يتطلع لأن يكون صاحب بصمة أكبر مع الفريق ويساهم في استمرار النجاحات وتحقيق البطولات.

وأكد بادجي أنه يشعر بالحماس الكبير بعد دعم جماهير النادي له، ورغم الدقائق القليلة التي شارك بها، إلا إنه يملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه حتى يكون متواجدا ضمن حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر.

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وشدد اللاعب على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل بين اللاعبين وجميعهم يعرف أهمية المرحلة المقبلة والارتباطات القوية التي تنتظر الفريق خلالها.

وغاب أليو بادجي عن المشاركة في المران الصباحي للفريق اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز السفر الخاص به على أن يعود إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.

وأنتقل بادجي للأهلي في يناير الماضي قادماً من رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وشارك اللاعب مع الأهلي في ثلاث مباريات حتى الأن بديلاً أمام النجم الساحلي التونسي بالقاهرة والهلال بالسودان في الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلي بديلاً أيضاً أمس، الخميس، أمام بيراميدز في الدوري وهي المباراة التي فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجي أحدهما فيما كان الهدف الثاني من نصيف المالي ديانج.