شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المسابقات باتحاد الكرة مراقباً لمباريات الكاف بـ1200 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى قائمة مراقبى المباريات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم بداية من الموسم الجارى 2019 – 2020 مقابل الحصول على مقابل مادى فى المباراة الواحدة يصل إلى 1200 دولار.

وكان اتحاد الكرة قد عين حسام الزناتي يوم 4 سبتمبر من العام الماضى مديراً للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد تواجده مساعداً فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر للكبار ثم مديراً لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي فاز منتخب مصر الأوليمبي بلقبها.

ويختار الاتحاد الأفريقي مراقبين للمباريات من كل دول القارة لمختلف البطولات التي ينظمها "كاف" سواء للأندية أو المنتخبات.

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من ناحية أخرى جدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع في موعدها على ستاد القاهرة، خاصة وأن الموافقات لم تصل حتى الأن.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكدا، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة في الموعد المحدد وعلى ستاد القاهرة.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر في الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الأن.

يأتي هذا في الوقت الذى فجر فيه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري ، وقال زادة في تصريحات تليفزيونية: "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى"..وأوضح: "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".