شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى مهدد بالغياب عن الأهلي أمام الطلائع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلي إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لتجديد جواز السفر الخاص بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق بالسفر لمدة 48 ساعة فقط لإنهاء هذا الأمر، وتجديد جواز السفر الخاص به، الذى يرغب فى تجديده منذ انتقاله للأهلى قبل عدة أسابيع.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وشارك اللاعب مع الأهلى فى ثلاث مباريات حتى الآن بديلاً أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة والهلال بالسودان فى الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلى بديلاً أيضاً أمس، الخميس، أمام بيراميدز فى الدورى وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجى أحدهما فيما كان الهدف الثانى من نصيف المالى ديانج.

ومن المقرر أن يستمر بادجى فى السنغال لمدة 48 ساعة، حسبما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء، وبذلك سيكون من الصعب مشاركته فى لقاء طلائع الجيش المقرر له الاثنين المقبل فى الجولة الـ17 للدورى الممتاز، وإن كان ذلك سيتحدد بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة وعقب عودة اللاعب من السنغال.

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ويُعد آليو بادجى أحد أهم الحلول الهجومية التى بات يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر خاصة بعدما أثبت اللاعب أنه صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية.

واحتفل نجم الأهلى الجديد السنغالى آليو بادجى بفوزه الأول فى صفوف الأهلى الذى حققه مع المارد الأحمر خلال مواجهته مع بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة للدورى الممتاز، ولم يكن الفوز الأول للأفريقى بادجى فوزًا عاديًا، بل ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا الانتصار بإحراز هدف وصناعة الهدف الثانى الذى أحرزه النجم المالى آليو ديانج.

ونشر بادجى صورة له من المباراة خلال احتفاله بالهدف الأول للأهلى فى شباك بيراميدز، وقال فى تعليقه على الصورة، "لأول مرة فى الدورى فوزًا مهمًا هذه الليلة.. سعيد بتحقيق الهدف وتحقيق المساعدة فى الهدف الثانى"، كما احتفل ديانج بحصوله على لقب "نسر المباراة"، ونشر صورة من الاحتفال بهدف الفوز الذى أحرزه فى نهاية المباراة، وعلق عليها قائلا، "ثلاث نقاط عظيمة.. فريق العمل.. يالا يا أهلى".