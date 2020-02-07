شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حملة ودية لنزع فتيل أزمة صالح جمعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل اسم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، مثار جدل داخل وخارج الشارع الكروي المصرى، خاصة فى ظل التأكيدات المتواصلة من الجميع بأنه الموهبة المصرية الأفضل على الساحة الكروية خلال الفترة الحالية، بالرغم من الظروف القاسية التى يضع فيها اللاعب نفسه منذ فترة طويلة داخل صفوف القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض تدريبات منفردة فى صالة الجيم بملعب التتش بفرع النادي الأهلي تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق، واستبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، صالح جمعة، من قائمة لقاء بيراميدز، كما خاض رامي ربيعة مدافع الفريق، تدريبات في ملعب التتش في ظل استبعاده من لقاء بيراميدز لإيقافه بعد حصوله على طرد في لقاء الأهلي الأخير بالدوري أمام المقاولون العرب.

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة ، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله.