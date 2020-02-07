شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام، وواصل الأهلى صدارته للمسابقة بالعلامة الكاملة، رغم وجود 3 مؤجلات، واحتفظ ذئاب الجبل بالوصافة، فيما استعاد الزمالك المركز الثالث، والاتحاد فى المربع الذهبى، شهدت المواجهات الجولة 16، تسجيل 22 هدفاً فى 8 مباريات، بمعدل 2.44 فى كل مباراة، بواقع 15 هدفا لأصحاب الأرض، و7 أهداف للضيوف، شهد الشوط الأول تسجيل 8 أهداف، مقابل 14 فى الشوط الثانى.

احتسبت 5 ركلات جزاء فى الجولة السادسة عشرة، سجلت منها 4 بنجاح عن طريق محمد عبدالمجيد "أسوان" فى شباك الإسماعيلى، التونسى سيف الدين الجزيرى "المقاولون" فى شباك إنبى، ميدو جابر للمرة الثانية "المقاصة" فى شباك سموحة، ومحمود علاء للمرة الثالثة "الزمالك" فى شباك حرس الحدود، فيما أهدر عمرو جمال للطلائع أمام نادى مصر.

أكثر مواجهات الجولة تهديفا شهدت 4 أهداف فى مباراتى طلائع الجيش مع إف سى مصر 4/0، المصرى مع طنطا 2/2.

واصل النادى الأهلى تصدره للدورى بتحقيق الفوز رقم 13 على التوالى ولم يهزم أو يتعادل فى أى مباراة حتى الآن للموسم الجارى 2019 - 2020.

حقق محمود علاء، مدافع الزمالك، رقماً تاريخيا ًوحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد ما أصبح الهداف التاريخى لمدافعى الأبيض عبر التاريخ فى بطولة الدورى الممتاز، بتسجيل الهدف الأول فى شباك حرس الحدود، حيث وصل إلى الهدف 23 ليتفوق على أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك السابق، والذى سجل 22 هدفا مع القلعة البيضاء فى بطولة الدورى، ومن خلفهم محمود فتح الله وطارق السيد بـ 21 هدفا، وأحمد رمزى بـ 18، وإبراهيم يوسف ونبيل محمود بـ 15 هدفا.

سجل الأجانب 6 أهداف، حيث سجل التونسى فخر الدين بن يوسف "الإسماعيلى" للمباراة الثانية على التوالي، ومواطنه سيف الدين الجزيرى "المقاولون"، والزامبى والتير بواليا "الجونة"، الرواندى كيفين موهيرى "طلائع الجيش"، وثنائى الأهلي، السنغالى أليو بادجي، المالى أليو ديانج، سجل البدلاء 6 أهداف فى الجولة الحالية، عن طريق محمد عبدالمجيد، والتير بواليا، كريم طارق، كيفين موهيري، أحمد ياسر، أليو بادجي.

عادت نغمة الأهداف القاتلة فى الجولة 16 حيث سجل ديانج هدف فوز الاهلى على بيراميدز فى الدقيقة 91، وسجل أحمد ياسر هدف تعادل المصرى مع طنطا فى الدقيقة 95، وسجل رجب نبيل هدف تعادل سموحة مع المقاصة فى الدقيقة 85 .

أهداف الجولة 16 للدوري

أسوان 2-1 الإسماعيلى

إنبى 2-1 المقاولون العرب

الإنتاج الحربى 0-0 الاتحاد السكندرى

Advertisements

سموحة 1-1 مصر المقاصة

الجونة 1-0 وادى دجلة

طلائع الجيش 4-0 نادى مصر

الزمالك 2-0 حرس الحدود

المصرى البورسعيدى 2-2 طنطا

الاهلى 2-1 بيراميدز