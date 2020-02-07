شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام برشلونة x بيلباو: نهاية سلسلة البلوجرانا الأفضل.. وغياب أول للكبار منذ 17 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأندية الباسكية تألقها في مسابقة الكأس، ونجح أتلتيك بيلباو في السير على خطى جاره وغريمه ريال سوسيداد (الذي كان أقصى ريال مدريد) ونجح في إقصاء أكبر المرشحين من البطولة، مع فوز العملاق الباسكي على برشلونة بنتيجة 1-0، لينجح في بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وينهي مشوار أحد أكبر المرشحين لنيل اللقب هذا الموسم.

وفشل برشلونة في بلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2010، وبعد 9 سنوات متتالية من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة، ودون التعرض للإقصاء في أي أدوار سابقة منذ الخسارة في دور الـ16 من إشبيلية في نسخة عام 2010، لتنتهي السلسلة الأفضل على الإطلاق لفريق في بلوغ الدور نصف النهائي بشكل متتالي في كأس ملك إسبانيا (الفترة بين 2011 و2019).

وقدم برشلونة مباراة كبيرة وحرمته دقة استغلال الفرص من تحقيق فوز مستحق مع إهدار الضيوف لـ3 فرص تهديفية محققة وفشل أصحاب الأرض في تهديد مرمى العملاق الكتالوني بأي فرص محققة، قبل أن يسجل الجناح الباسكي إيناكي ويليامز هدف قاتل في الدقيقة 93، ليمنح أتلتيك بيلباو بطاقة العبور إلى نصف النهائي من البطولة.

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وأظهرت الاحصائيات أن برشلونة استقبل هدف في الوقت بدل الضائع تسبب في إقصائه من بطولة الكأس للمرة الأولى على مدار تاريخ مشاركات النادي بالمسابقة في 117 عامًا.

ولحق أتلتيك بيلباو بريال سوسيداد في نصف نهائي بطولة كأس الملك للمرة الأولى منذ نسخة عام 1987، وهي النسخة التي انتهت بتتويج الأخير بأخر ألقابه حتى اللحظة.

وغادر برشلونة وريال مدريد بطولة الكأس في نفس اليوم للمرة الأولى منذ 29 مايو 1955، عندما خسر الكبيران في نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو وإشبيلية على التوالي.

وسيشهد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا غياب جميع الفرق الإسبانية الـ4 الكبرى (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا) للمرة الأولى منذ 17 عامًا، وبالتحديد منذ نسخة عام 2003 (انتهت بتتويج مايوركا باللقب).