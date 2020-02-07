شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتكفل بعلاج ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادي، أصدر قرارًا بالتكفل بمصاريف علاج سعد محمد ناشئ فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2000 المصاب بالسرطان.
وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إلى أن الزمالك دائما يقف بجوار أبنائه وهو واجب المجلس تجاه جميع اللاعبين.
وشدد عضو المجلس على أن إدارة النادي ستقف مع سعد حتى يعود بإذن الله أفضل مما كان ويلعب مع فريقه مرة أخرى، متمنيا له الشفاء العاجل.
وأصيب سعد محمد لاعب فريق الشباب بسرطان الدم ويتلقى علاجا كيماويا في معهد ناصر، بالمرحلة الثانية من العلاج وطلب إدارة الزمالك تحمل مصاريف علاجه بعد اجتماعه بأحمد مرتضى.
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