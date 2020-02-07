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شكرا لقرائتكم رئيس الكاف يشيد بمستوى منتخب مصر لكرة الصالات قبل مواجهة المغرب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويلتقي المنتخب المصري بنظيره المغربي في المباراة النهائية في العاشرة مساء اليوم الجمعة.
كان فراعنة الصالات قد تاهلوا لكأس العالم بليتوانيا 2020 بوصولهم للمباراة النهائية.
أحمد أحمد وسحر عبد الحق
وأبدي رئيس الكاف إعجابه الشديد بمستوي منتخب مصر ووصوله لكأس العالم فى ليتوانيا 2020، مؤكداً أن الفراعنة قدموا أداء مميزاً للغاية خلال البطولة.
وسأل أحمد أحمد سحر عبد الحق عن توقعاتها للمباراة النهائية ،فقالت إن المنتخبين المصري والمغربي وصلا لكأس العالم وأنها تتمني لمنتخب بلادها الفوز باللقب الإفريقي.
جاء ذلك علي هامش اجتماع أحمد أحمد بوفود المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لكرة الصالات في وجود فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي والرابطة الإعلامية بمدينة العيون وأشاد بالتنظيم مؤكدا علي نجاح البطولة.
إلى ذلك، قامت الرابطة الإعلامية بتكرم الدكتورة سحر عبد الحق ونادر رشاد المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات،كما حرصت السيدة خديجة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المغربي بتكريم سحر عبد الحق .
من جانبه أشادت سحر عبد الحق خلال التكريم بمدينة العيون والجهود المبذولة في المنشآت الرياضية الكثيرة بالمدينة والاهتمام بالرياضة علي مستوي الرجال والنساء ، وقالت إن مدينة العيون تشبه مدينتي الأقصر واسوان بمصر وأنها تتمني زيارتها فيما بعد مره اخري .
على جانب آخر، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني استعدادا للمباراة النهائية التي تجمع المنتخب المصري والمغربي بحضور طاقم حكام المباراة التونسي والدكتورة سحر عبد الحق مندوب عن المنتخب المصري ونواف المدير الاداري ومندوب المنتخب المغربي وتم الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة قبل بداية المباراة ومراسم تسليم كاس البطولة عقب نهايتها.
ومن المنتظر أن يرتدي المنتخب المصري زي أبيض كامل، فيما يرتدي المنتخب المغربي القمصان الحمراء والشورت الأخضر.
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