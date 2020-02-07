شكرا لقرائتكم خلاف داخل إدارة المصرى بسبب حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي حالة من الخلاف داخل مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية حول عودة حسام حسن المدير الفني السابق لسموحه و الأسبق للمصري لقيادة الفريق الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي و الذى تقدم بإستقالته أمس.

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما أمس الخميس ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس ، ليتقدم بعدها إيهاب جلال بإستقالة.

علم اليوم السابع أن هناك حالة من الإنقسام داخل المجلس حيث يرفض سمير حلبيه و نجله عدنان و محمد الخولي نائب الرئيس رافضون لعودة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بينما باقي أعضاء المجلس يرغبون في عودة التوأم و أنه الأفضل لقيادة الفريق الفترة المقبلة بحكم قيادته للفريق من قبل.

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وأضاف : "وضع الفريق ليس سيئا، فقد تأهلنا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ولا نزال في مسابقة الكأس، والفوز في مباراتين أو ثلاثة في الدوري سيحسّن من مركزه"، متابعاً "أخطرتهم قبل المباراة أن مواجهة طنطا ستكون الأخيرة، حتى يحضر جهاز فني آخر ليقود الفريق".

وأوضح ايهاب جلال : "لا يعجبني الوضع الحالي، ولا أريد اتخاذ قرار منفرد، فليس في العقد ما يسمح لي بذلك، لذا سيكون القرار بالتراضي".

وأحرز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقتين 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تمكن أحمد ياسر من إحراز هدف التعادل للمصري ليتقاسم كل منهم نقاط المباراة ،وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طنطا الى 14 نقطة فى المركز السادس عشر بينما أحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة .